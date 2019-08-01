ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли сообщило, что президент США Дональд Трамп, позвонив российскому лидеру Владимиру Путину по телефону, обсудил с ним наряду с пожарами в Сибири торговые отношения между странами.

Ранее кремлёвская пресс-служба уведомила, что политики пообщались по телефону. Сообщалось, что Трамп предложил помощь с тушением лесных пожаров в Сибири, на что Путин ответил, что воспользуется предложением, если в этом будет необходимость, добавив, что он видит в данном предложении залог восстановления полноценных отношений между двумя государствами.