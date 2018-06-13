13.06.2018, 16:53
Путин на встрече с принцем Саудовской Аравии планирует обсудить ОПЕК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин на предстоящей встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом планирует обсудить вопрос о сделке с ОПЕК. Но Песков отметил, что тема не будет касаться плавного выхода из ОПЕК+. Говоря об обсуждении взаимодействия с ОПЕК+, пресс-секретарь президента РФ отметил, что тему выхода из венской сделки российский лидер обсуждать не собирается.
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что о приездах министров и лидеров стран, входящих в ОПЕК, представители средств массовой информации будут узнавать по мере поступления сообщений, так как сроки визитов могут быть неоднократно пересмотрены, в связи с этим информация будет меняться. Это будет зависеть от того, как будет в итоге выглядеть сетка четверть финалов. Дмитрий Песков пообещал, что новые гости появляться будут и попросил журналистов внимательнее следить за прибытием политических деятелей в Россию.
По сообщению информационно-аналитического агентства «Блумберг», президент России Владимир Путин собирается сделать предложение странам-участницам ОПЕК, согласно которому они должны будут снова достичь того уровня добычи, который был реализован осенью 2016 года.
Ранее информационно-аналитическое агентство Блумберг сообщало, ссылаясь на источник, что Россия планирует предложить странам-участницам венской сделки вернуться к уровням добычи октября 2016 года. Тогда страны, входящие в ОПЕК и ряд других государств пришли к соглашению о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Предложение было одобрено и стартовало в 2017 году, после этого оно дважды продлевалось. В настоящее время оно также действует и завершится к концу 2018 года.
Как выяснилось, большинство стран, подписавших соглашение ОПЕК+, сокращают добычу нефти сверх своих обещаний. По словам руководителя российского Минэнерго Александр Новак, весной текущего года фактический объём сокращения добычи нефти странами-участницами венской сделки достиг 2,7 млн баррелей в сутки.
Также Дмитрий Песков подчеркнул, что о приездах министров и лидеров стран, входящих в ОПЕК, представители средств массовой информации будут узнавать по мере поступления сообщений, так как сроки визитов могут быть неоднократно пересмотрены, в связи с этим информация будет меняться. Это будет зависеть от того, как будет в итоге выглядеть сетка четверть финалов. Дмитрий Песков пообещал, что новые гости появляться будут и попросил журналистов внимательнее следить за прибытием политических деятелей в Россию.
По сообщению информационно-аналитического агентства «Блумберг», президент России Владимир Путин собирается сделать предложение странам-участницам ОПЕК, согласно которому они должны будут снова достичь того уровня добычи, который был реализован осенью 2016 года.
Ранее информационно-аналитическое агентство Блумберг сообщало, ссылаясь на источник, что Россия планирует предложить странам-участницам венской сделки вернуться к уровням добычи октября 2016 года. Тогда страны, входящие в ОПЕК и ряд других государств пришли к соглашению о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Предложение было одобрено и стартовало в 2017 году, после этого оно дважды продлевалось. В настоящее время оно также действует и завершится к концу 2018 года.
Как выяснилось, большинство стран, подписавших соглашение ОПЕК+, сокращают добычу нефти сверх своих обещаний. По словам руководителя российского Минэнерго Александр Новак, весной текущего года фактический объём сокращения добычи нефти странами-участницами венской сделки достиг 2,7 млн баррелей в сутки.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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