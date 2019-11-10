ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил, что министерство внутренних дел должно решительно противостоять коррупции и бороться с другими преступлениями, жёстко противодействовать терроризму, экстремизму, а также попыткам расколоть общество.

«Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг – жёстко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России», – заявил президент, выступая на праздничном концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. «В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства», – сказал Путин. «В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией, выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов», – добавил президент.