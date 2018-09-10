ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что Москва готова развивать взаимодействие с Токио на основе взаимного уважения интересов друг друга и добрых соседских отношений.

Глава государства назвал Японию важным и надёжным партнёром для страны и положительно отозвался об итогах встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым, как неоднократно подчёркивал Путин, у него налажен регулярный контакт.

Это уже второй визит японского премьер-министра в Россию за текущий год. Политический деятель прибывает в РФ в сопровождении представительной делегации официальных и деловых кругов. Так, например, во время первого за 2018 год визита на майский Петербургский международный экономический форум он появился в компании 150 отечественных предпринимателей, а на вторую встречу его сопровождали члены правительства Японии, несколько представителей префектур и не одна сотня руководителей ценных для японской экономики компаний.

Владимир Путин отметил, что между странами удалось наладить интенсивный политический диалог и поблагодарил Синдзо Абэ за заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и расширении контактов во всех сферах.

Комментируя последние переговоры, российский лидер назвал атмосферу деловой и конструктивной, поднимались и детально обсуждались важнейшие вопросы двусторонних отношений. Президент отметил, что с особым вниманием на встрече подошли к расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Путин рассказал о том, что в 2017 году японские корпорации активно вкладывали капиталы в самые разные секторы российской промышленности и сельского хозяйства и общий инвестиционный вклад достиг в прошлом году $2 миллиардов, при этом страны могут похвастаться успешной реализацией порядка 100 взаимовыгодных совместных инициатив в рамках предложенного премьер-министром Абэ Плана сотрудничества по восьми направлениям, а также российского Перечня приоритетных инвестиционных проектов.

Президент России заявил о том, что в переговорах, помимо всего прочего, была затронута возможность подключения Японии к таким проектам как "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" - российский лидер выразил надежду на то, отношения между странами получат новый импульс после визита и будут также планомерно развиваться.