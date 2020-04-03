ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Ранее Владимир Солоодов занимал пост председателя правительства Якутии.

Российский лидер подписал указ о досрочном прекращении полномочий Владимира Илюхина, который ранее подал заявление об отставке по собственному желанию. Документ уже вступил в силу. Он доступен на сайте Кремля.

Владимир Илюхин был губернатором края с 2011 года. Накануне в отставку также подали главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов.