ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что одним из основных приоритетных направлений работы данной ассоциации государств остаётся борьба с терроризмом и экстремизмом.

Российский лидер отметил, что следует укреплять сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС и всеми силами препятствовать «финансовой подпитке» боевиков за счёт незаконного оборота наркотиков. Президент РФ также указал на необходимость не допустить попадания в руки экстремистов химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения.

Саммит ШОС проходит 13 и 14 июня в столице Киргизии Бишкеке. Предполагается, что в заключительный день саммита участники в основном будут рассматривать вопросы экономики.

Членами ШОС являются восемь государств: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан и Узбекистан. Наблюдателями организации являются Иран, Афганистан, Монголия и Белоруссия.