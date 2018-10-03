ИА «Ореанда-Новости». Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен весной текущего года на территории английского города Солсбери, шпионом, предателем Родины и подонком.



Такое заявление российским лидером было сделано во время выступления на заседании “Российской энергетической недели”. По его словам, многие СМИ “проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то”.



Такое заявление российским лидером было сделано во время выступления на заседании “Российской энергетической недели”. По его словам, многие СМИ “проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то”.

Глава российского государства выразил надежду на то, что та информационная кампания, которая была развёрнута вокруг дела Скрипалей, “пройдёт когда-нибудь, и чем быстрее это закончится, тем лучше”.



По словам Владимира Путина, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является “искусственно раздуваемым шпионским скандалом”.



Лидер РФ напомнил, что бывший полковник ГРУ уже был наказан российской стороной, когда был приговорён к тюремному заключению.





Владимир Путин подчеркнул, что у России “наверняка есть соглашение” с Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое регулирует вопрос помощи в расследовании уголовных дел. Он отметил, что британской стороне необходимо прислать документы в Генеральную прокуратуру, чтобы российские власти посмотрели, “что там на самом деле происходило”.





В марте текущего года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент вызвал крупный международный скандал. По данным британских властей, экспертиза выявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом класса “Новичок”. Прокуратурой Великобритании уже полгода ведётся расследование покушения на убийство Скрипалей. В прошлом месяце британскими правоохранительными службами было сделано заявление о том, что в инциденте подозреваются граждане Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы являются сотрудниками “Подозреваемыми” россиянами позже была опровергнута их причастность к спецслужбам РФ. Они рассказали, что работают в индустрии спортивного питания.