ИА «Ореанда-Новости» Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, назвал самоуправством действия представителей администрации компаний, которые препятствуют созданию профессиональных союзов. Российский лидер подчеркнул, что подобную деятельность необходимо пресекать, в том числе с привлечением прокуратуры.

Путин отметил, что случаются ситуации, когда владельцы и руководители предприятий избегают диалога с представителями профсоюзов, а подчас и препятствуют созданию и функционированию ассоциаций трудящихся. «Такое самоуправство – а это не что иное, как самоуправство, произвол – безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи», – заявил глава государства, добавив, что подобное обычно случается в тех регионах, где «формально и вяло действуют трёхсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должное внимание сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок».