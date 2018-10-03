ИА «Ореанда-Новости». Лидером Российской Федерации Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что он посоветовал бы главе Белого дома Дональду Трампу в поисках виновника роста цен на нефть посмотреть в зеркало.



Такое заявление главой российского государства было сделано в ходе пленарного заседания форума “Российская энергетическая неделя”.



Такое заявление главой российского государства было сделано в ходе пленарного заседания форума “Российская энергетическая неделя”.

По словам российского президента, геополитические факторы оказывают влияние на нефтяные цены. Он подчеркнул, что не стоит вмешиваться в рыночные процессы, и "пытаться получить какие-то конкурентные преимущества за счёт политических инструментов", а также предпринимать попытки "регулировать, как в Советском Союзе”, цены на нефть.



Владимир Путин указал на то, что действия, которые были согласованы с Организацией стран — экспортёров нефти, фактически являются рыночными инструментами.



Глава Российской Федерации добавил, что властями только уравнивается спрос и предложение на рынке, а всё остальное - это геополитические факторы, влияющие на цены. Российский президент подчеркнул, что ему ничего неизвестно о возможном давлении на администрацию лидера Соединённых Штатов Америки в этой сфере.





По мнению лидера российского государства, нынешний рост цен на нефть связан с внешними факторами.



Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что рост цен на нефть в значительной степени является результатом “привходящих обстоятельств”. Глава Российской Федерации отметил, что речь идёт об ожиданиях решений по Исламской Республике Иран, которые при этом являются незаконными и вредят мировой экономике, о снижении добычи на территории Северной Африки и Венесуэлы, которое связано с рядом политических обстоятельств.





Владимир Путин указал на то, что рост цен на нефть является результатом нынешней администрации Соединённых Штатов. Он добавил, что для того, чтобы не вредить мировой экономике разные государства должны “плотнее, теснее работать друг с другом” не только в энергетике, но и в политической сфере.





Напомним, с первого числа текущего месяца цена на нефть марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 2014 года.











