ИА «Ореанда-Новости» . Президент Российской Федерации назвал основной целью экономики в настоящее время развитие нового цикла инвестиций, а также выход на прирост инвестиций от 5 до 7 процентов каждый год. Об этом сообщает РИА Новости.

О главном вопросе экономической повестки президент заявил на совещании по вопросам экономике, которое состоялось в среду. В рамках своей речи Путин подчеркнул необходимость сохранения устойчивости бюджетной системы, однако назвал такие меры недостаточными для обеспечения продуктивного развития российской экономики.

Для обеспечения темпов роста экономики России президент посчитал необходимым запустить новый инвестиционный цикл и выйти на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%. Путин также выразил надежду на активное сотрудничество в рамках данного вопроса правительства страны и Центрального Банка.