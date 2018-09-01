ИА «Ореанда-Новости». В субботу состоится встреча Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Сочи.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сначала лидеры переговорят в более тесном кругу, а потом – в расширенном, то есть с участием членов делегаций, на котором буду подписаны соответствующие документы, после чего президенты сделают заявления для прессы.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Алиев "рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества". Сообщается и о том, что на встрече проведут обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, будет комплексно обсуждён широкий спектр вопросов сотрудничества в политической, экономический, торговой, гуманитарной и других сферах. По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

В последний раз Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались 13 июня 2018 года в Москве в рамках открытия Чемпионата мира по футболу, тогда же российский лидер и сделал заявление о том, что готовится официальный визит, который состоится уже сегодня.

Владимир Путин оценивает развитие взаимоотношений Москвы и Баку как очень успешное и продуктивное, ссылаясь на то, что только за прошлый год товарооборот между странами возрос на 34,4%, а за первый квартал текущего года - ещё почти на 19%. В планах Президента России поддерживать такой же хороший темп и в дальнейшем.

Не менее высок и уровень политических отношений двух стран. Как справедливо заметил Алиев, соглашаясь с Путиным, Москва и Баку - надёжные друзья и проверенные временем партнёры, стратегические партнёры.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией успешно развивается на основе добрососедства и стратегического партнёрства, и планируемый визит президента Азербайджана в РФ придаст импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений. По его мнению, подобный диалог и взаимные визиты на высшем уровне играют важную роль в развитии двусторонних связей.