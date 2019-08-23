ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил, что политики США организовали пропагандистскую кампанию, обвинив российские власти в несоблюдении положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин сказал, что всё это явно «не было импровизацией», а стало элементом продуманного плана. По его словам, Россия и ранее располагала информацией о том, что Пентагон разрабатывает запрещённого ДРСМД вооружение и неоднократно сообщала об этом своим партнёрам. «Но вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора», – сказал Путин.