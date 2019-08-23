23.08.2019, 13:24
Путин обвинил власти США в организации «пропагандистской кампании» в связи с ДРСМД
ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил, что политики США организовали пропагандистскую кампанию, обвинив российские власти в несоблюдении положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Глава государства указал на тот факт, что испытания ракеты, которая обладает запрещёнными данным соглашением характеристиками, американские военные провели уже через 16 дней после выхода из договора. Путин сказал, что всё это явно «не было импровизацией», а стало элементом продуманного плана. По его словам, Россия и ранее располагала информацией о том, что Пентагон разрабатывает запрещённого ДРСМД вооружение и неоднократно сообщала об этом своим партнёрам. «Но вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора», – сказал Путин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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