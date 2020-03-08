ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин высказался об идее ограничить число президентских сроков в России.

Российский президент отметил, что для гарантии смены власти лучше ограничить количество сроков избрания президента. Об этом он заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Фрагмент данного интервью был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Путин рассказал, что рассматривается масса предложений для внесения их в Конституцию, например, отменить количество сроков, на которые президент может быть избран. Российский лидер подчеркнул, что для страны имеет большое значение сменяемость власти. Поэтому лучше ограничивать количество сроков избраний президента.

Путин также обратил внимание, что во многих странах нет ограничений количества сроков. В пример он привёл США, где Рузвельт избирался на пост четыре раза.