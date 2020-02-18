ИА «Ореанда-Новости» . Указ российского главы об освобождении Владислава Суркова от поста президентского помощника был опубликован на официальном сайте президента России. Как сообщает РИА Новости, документ уже вступил в законную силу.

Напомним, что немного ранее глава центра конъюнктуры политики страны Алексей Чеснаков рассказал, что Владислав Сурков покинул госслужбу из-за смены курса политического направления касательно Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил представителям средств массовой информации, ведущим специалистом президентской администрации по делам Украины станет Дмитрий Козак.