ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что пока преждевременно говорить о том, покинет ли он политическую арену в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, либо продолжит заниматься политикой.

Российский лидер подчеркнул, что предстоит ещё 5 лет напряжённой работы. «…При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», – отметил президент, добавив, что помимо этого ему есть чем заняться на посту главы государства.

В 2024 году закончится второй подряд 6-летний срок президентства Путина. По Конституции одно лицо не вправе занимать эту должность более двух сроков подряд.

Путин был президентом России на протяжении двух сроков подряд в 2000–2008 годах (в то время срок полномочий главы государства составлял 4 года). После этого он 4 года был премьер-министром при президенте Дмитрии Медведеве и в 2012 году вновь возглавил страну.