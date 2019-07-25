ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

В соответствии с документом сотрудники министерства иностранных дел должны направить в Анкару уведомление о частичном возобновлении действия соглашения о взаимных поездках граждан двух стран от 12 мая 2010 года. Действие данного соглашения было приостановлено с 1 января 2016 года в отношении поездок в Россию граждан Турции, у которых есть общегражданские загранпаспорта, на обладателей же служебных паспортов ограничения не распространялись.

Новый президентский указ отменяет все ограничения, однако в качестве условия выдвинуто «принятие Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в Турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта».