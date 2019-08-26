ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

24 августа представители дипломатического представительства сообщили, что Яковенко окончил работу в Лондоне и выехал в Россию.

Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла с 2011 года. До этого он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отставку дипломата, назвал это обычной практикой ротации глав диппредставительств и заверил, что увольнение Яковенко не связано с ухудшением взаимоотношений России и Великобритании.

Временным поверенным в делах российского посольства в Лондоне назначен советник-посланник Иван Володин.