ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин отозвался о деятельности Сергея Аксёнова на посту главы Республики Крым как об эффективной. «Вы работаете эффективно, я знаю», – сказал глава государства, выслушав доклад об обстановке в регионе.

«Стараемся не подводить… крымчан. …Крым двигается вперёд», – отметил политик. На встрече с президентом глава республики рассказал о социально-экономической ситуации в Крыму, в частности о ходе выполнения важных для региона инфраструктурных проектов: Крымского моста и автодороги «Таврида», соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь.