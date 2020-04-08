08.04.2020, 21:30
Путин пообещал по 36 тысяч рублей всем, кто потерял работу. По 12 тысяч в месяц.
ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ предложил выплатить всем, кто потерял работу, по 3 максимальных месячных пособия по безработице.
Кроме увольнения условием получения выплаты также считается обращение безработным в службу занятости после 1 марта 2020г. Путин попросил упростить оформление пособий, а также перевести его в дистанционный формат.
Сергей Собянин, мэр Москвы сообщил, что пособия по безработице в столице начнут выплачивать с 9 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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