ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ предложил выплатить всем, кто потерял работу, по 3 максимальных месячных пособия по безработице.

Кроме увольнения условием получения выплаты также считается обращение безработным в службу занятости после 1 марта 2020г. Путин попросил упростить оформление пособий, а также перевести его в дистанционный формат.

Сергей Собянин, мэр Москвы сообщил, что пособия по безработице в столице начнут выплачивать с 9 апреля.