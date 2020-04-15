15.04.2020, 20:35
Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь
ИА «Ореанда-Новости». 15 апреля на совещании с членами правительства Владимир Путин поручил осуществить план по поддержке малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим из-за режима самоизоляции.
Президент отметил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей входит общественное питание, туризм, гостиничное дело. В программу поддержки входит предоставление кредитов из расчёта в 12,1 тыс рублей на сотрудника. А для того, чтобы получить эту финансовую поддержку, работодателям необходимо сохранить до 90% штатных мест в компаниях.
Президент отметил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей входит общественное питание, туризм, гостиничное дело. В программу поддержки входит предоставление кредитов из расчёта в 12,1 тыс рублей на сотрудника. А для того, чтобы получить эту финансовую поддержку, работодателям необходимо сохранить до 90% штатных мест в компаниях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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