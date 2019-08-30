ИА «Ореанда-Новости» 30 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом президент России Владимир Путин заявил, что семьи с тремя детьми – это «нормально и правильно».

Поводом к подобному заявлению стало высказывание Чибиса о том, что качество жизни в закрытых городах, в которых проживают военнослужащие, крайне низкое – и это «при огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью». «Не огромное – нормальное. Это правильно», – сказал в ответ на это глава государства.

Что касается намерений Чибиса по развитию региона, он сообщил, что в целом президент поддержал их. «Мы обсудили, чего удалось добиться за 5 месяцев моей работы в регионе, и договорились о том, какую помощь окажет федерация в дальнейшем. Скажу честно, я даже не ожидал, такой поддержки – ни одно из моих предложений не было отклонено!» – написал глава региона в одной из социальных сетей.