ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что нужно бороться с необоснованным завышением цен на продукты. На повышение стоимости товаров Путин указал на заседании коллегии ГП, которое прошло 17 марта.

Глава государства отметил, что прокуратура должна работать совместно с ФАС, чтобы противодействовать нарушениям в области формирования цен на продукты питания. «Важно бороться с этим повсеместно – и в центре, и на местах», - заявил Путин.

Также президент отметил, что пандемия коронавируса окажет влияние на экономику России, также как и ситуация на рынке энергоносителей. Поэтому необходим повышенный контроль со стороны Генпрокуратуры и ФАС.