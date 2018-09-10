ИА «Ореанда-Новости». По предварительным подсчетам уже стало понятно, что Сергей Собянин, прежний мэр Москвы, победил на выборах в мэры города ещё раз. Владимир Путин направил ему свои поздравления, когда подсчет голосов на выборах ещё не был даже завершён, но было известно по предварительным данным, Собянин набирает более 69 процентов голосов.



Поздравления в связи с победой на выборах Путин Собянину передал во время телефонного разговора, об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на информацию из администрации президента.

«В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы», — цитирует информационное агентство сообщение администрации главы государства.

Дело в том, что по предварительным данным Сергей Собянин набрал более 69 процентов голосов избирателей – когда обработали 56 процентов бюллетеней, стало понятно, что он набрал порядка 69,54 процентов голосов. После обработки 91,96 процентов протоколов, за Собянина оказалось 69, 72 процента голосов. По итогам обработки 99 процентов протоколов, Сергей Собянин набирает 70,02 процентов голосов, улучшив свой результат почти на четверть.

Напомним, по в выборах мэра города в 2013 году Собянин одержал победу, набрав 51,37 процентов голосов избирателей.

Далеко позади остались конкуренты. На втором месте – экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, он набрал 11,44 процентов голосов. 7,06 процентов голосов набрал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов – она на третьем месте.



При этом зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве, заявив, что московский опыт достоин того, чтобы его перенять.

Общественный штаб по наблюдению за ходом выборов посетили делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и других стран. Например, вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко рассказал, что впечатления от выборов в Москве более чем позитивные, а сами выборы проходят очень спокойно.

– И есть возможность для тех, кто не может проголосовать на участке, они голосуют на дому, – отметил он.