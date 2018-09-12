ИА «Ореанда-Новости». Лидер Российской Федерации Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. Российский президент дал согласие на изменение подхода к переговорам по мирному договору с японской стороной и предложил премьеру Синдзо Абэ подписать документ до конца текущего года, а после заняться решением вопроса о Курилах.



Однако Япония отказалась от такого предложения.



Однако Япония отказалась от такого предложения.

Синдзо Абэ, с которым у главы Российской Федерации состоялась 22 встрече, выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, в ходе которого указал на то, что препятствия для реализации мирного договора всё ещё остаются. Он обратился к Владимиру Путину с призывом “идти вперёд” и заключить мирный договор.





Однако позже генеральным секретарём кабинета министров Японии Ёсихидэ Суой во время встречи с представителями средств массовой информации на территории Токио было сделано заявление о том, что позиция японского правительства по вопросу мирного договора остается неизменной - “вопрос северных территорий должен быть решён до заключения какого-либо мирного договора”.





Напомним, российской и японской сторонами не был подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. К России тогда отошли несколько островов Курильской гряды, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу мелких островов Хабомаи. Российские власти утверждают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними не противоречит международным нормам. Власти Японии такое решение не признают и требуют вернуть эти территории на основе двустороннего Трактата о торговле и границах от 1855 года.



Десятого числе текущего месяца глава Российской Федерации встретился с премьер-министром Абэ. По словам российского президента, в ходе переговоров была затронута проблема мирного договора, однако решить её в одночасье не получилось. Премьером Синдзо Абэ идею идея не была поддержана. Владимир Путин подчеркнул, что в данном вопросе дело не в том, что острова представляют какую-то экономическую особую ценность., так как по сравнению с гигантской территорией страны площадь островов мизерна. Глава РФ отметил, что это дело принципа.