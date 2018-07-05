



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко, который курирует вопросы, касающиеся внутренней политики, было присвоено звание Героя России. Как сообщает газета “Коммерсантъ”, решение о присвоении высокого звания было оформлено закрытым указом российского лидера.

Сергей Кириенко был удостоен этого звания за вклад в развитие атомной отрасли государства. Отметим, что прежде, чем вступить на должность замглавы администрации, он на протяжении девяти лет являлся генеральным директором “Ростома”, а до 2007 года руководил Федеральным агентством по атомной энергии.





Также президент России Владимир Путин, по версии некоторых СМИ, присвоил высокое звание Сергею Кириенко за его значительный вклад в избирательную кампанию российского лидера. Как известно, на выборах, которые состоялись 18 марта текущего года, за Владимира Путина было отдано рекордное число голосов, а именно - более 56 миллионов. Впервые количество голосов за одного кандидата превысили половину от общего числа избирателей в России. Более 76 процентов российских граждан, которые приняли участие в выборах, отдали свои голоса за Владимира Путина.





По предварительной версии, причиной, по которой Сергей Кириенко был удостоен звания Героя России, является участие в разработке ракеты с ядерной энергетической установкой. Эту тему российский лидер затрагивал в своём послании Федеральному собранию весной текущего года. После этого, в марте текущего года, был оформлен указ о присвоении Сергею Кириенко высокого звания.





Отметим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию.





Звание Героя России присваивается президентом «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига» согласно принятому в 1992 году закону. Удостоенным этого звания вручают соответствующая грамота и медаль “Золотая звезда”, которая изготавливается из 21,5 грамма золота.