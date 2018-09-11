ИА «Ореанда-Новости». Лидер Российской Федерации Владимир Путин провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на территории города Владивосток.



Встреча прошла в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума. Переговоры между сторонами проходили в узком кругу. К лидерам присоединились члены правительств обоих государств.



Встреча прошла в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума. Переговоры между сторонами проходили в узком кругу. К лидерам присоединились члены правительств обоих государств.

В пресс-службе Кремля отметили, что на повестке дня стоят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые международные проблемы. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров российский президент Владимир Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также взаимоотношения с Соединёнными Штатами Америки.





Ранее помощником лидера российского государство Юрием Ушаковым было отмечено, что отношения между российской и китайской сторонами характеризуются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Он подчеркнул, что стороны тщательно соблюдают все договорённости. По словам Юрия Ушакова, не было ни одного международного форума, где бы лидеры не провели “обстоятельную двустороннюю беседу”. Помощник президента Российской Федерации напомнил, что в июне текущего года Владимир Путин посетил Китайскую Народную Республику с официальным визитом и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.





Российский лидер, приветствуя Си Цзиньпина, сделал заявление о том, что отношения между двумя государствами строятся на доверии во многих сферах, в том числе и в оборонной. Вечером лидеры поприветствуют участников “круглого стола” по российско-китайскому сотрудничеству. После они планируют посетить тематическую выставку, которая посвящена Дальнему Востоку.





Председатель Китайской Народной Республики прибыл на территорию российского государства на два дня с рабочим визитом.



Завтра, 12 сентября, президент России и Си Цзиньпин примут участие в пленарном заседании форума.





Восточный экономический форум проходит на территории острова Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.