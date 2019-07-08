ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По сообщению пресс-службы кремлёвской администрации, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в урегулировании конфликта в Сирии по итогам переговоров, прошедшей в июне с участием секретарей советов безопасности России, Израиля и США. Путин и Нетаньяху отметили важность сотрудничества именно на уровне оборонных ведомств.

Российский лидер пригласил израильского коллегу в Москву на мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в следующем году.