ИА «Ореанда-Новости». В ночь на 18 сентября была произведена атака израильскими ВВС на сирийские объекты в районе города Латакия, в ходе которой ответным огнём сирийских ПВО был сбит российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20.

По версии Министерства обороны России, вина лежит на израильских ВВС, которые создали опасную ситуацию и, по сути, подставили Ил-20 под якобы дружественный огонь.

Представитель Министерства обороны предупредил Израиль о том, что его ожидает адекватный ответ.

Если не вдаваться в технические подробности, то сложилась ситуация, в которой четыре израильских F-16 «прикрылись» более крупным Ил-20. Существует также версия о том, что израильтяне намеренно помешали сирийцам принять опознавательный сигнал от российского самолета.

Часть вины также российские военные возлагают на находившийся в том же районе и осуществлявший пуски крылатых ракет французский фрегат «Овернь», который усложнил воздушную обстановку и случайно или же намеренно создал дополнительные сложности для работы боевых расчётов сирийских ПВО.

Минобороны РФ также предъявляет Израилю обвинения в том, что тот, получив заранее сигнал об атаке по сирийским объектам, который поступил за минуту до её начала, не предупредил российских военных, несмотря на то что связь была налажена на высочайшем уровне и не раз проверялась, а значит находилась в рабочем состоянии.

Казалось, договоренности Турции и России, касающиеся создания демилитаризированной зоны в провинции Идлиб, где затаились последние силы исламистов, сняли непосредственную угрозу эскалации, однако появилась угроза возникновения новой «кризисной точки», причём там, где совсем не планировалось и не ожидалось – в отношениях с Израилем. Когда стали известны планы, касающиеся нападения на Идлиб, они вызвали резкую реакцию со стороны Соединённых Штатов и их союзников, пригрозивших ударами по сирийским правительственным войскам – разумеется, под предлогом того, что те якобы применят химическое оружие.

Нынешний инцидент рискует положить конец российско-израильским отношениям, возможно, именно поэтому обе стороны работают над тем, чтобы как можно быстрее в нём разобраться и вновь прийти к контакту. России не нужен ещё один враг на Ближнем Востоке, потому что, к сожалению, их уже и так предостаточно.