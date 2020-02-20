ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ Владимир Путин поделился с общественностью, чем руководствовался при выборе Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

По словам российского лидера, большую роль в окончательном решении по поводу кандидатуры Мишустина сыграли как его деловые, так и личностные качества. Кроме того, во внимание были приняты результаты работы политика на посту главы Федеральной налоговой службы, достижения ведомства во время его руководства.

Владимир Путин отметил, что даже не провидение цифровизации стало ключевым моментом, а процесс становления и роста Мишустина как специалиста в данной области. Президент РФ назвал экс-главу налоговой службы хорошим практиком, понимающим, что нужно делать для получения желаемого результата.