ИА «Ореанда-Новости». Власти Российской Федерации не планируют отказываться от использования доллара, в связи с тем, что замена его в качестве универсальной резервной валюты невозможно осуществить даже на евро.



Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями средств массовой информации по итогам саммита БРИКС, который прошёл на территории Йоханнесбург, расположенном в Южно-Африканской Республике.



Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями средств массовой информации по итогам саммита БРИКС, который прошёл на территории Йоханнесбург, расположенном в Южно-Африканской Республике.

По словам Владимира Путина, российская сторона не намерена совершать никаких “резких движений”, связанных с отказом от доллара. Российский лидер отметил, что государством доллар будет применяться настолько, насколько американское правительство не будет “препятствовать” использованию валюты в расчётах.





Глава российского государства подчеркнул, что в будущем необходимо создать новые резервные валюты, так как это окажет позитивное влияние на мировую экономику, сделав её более устойчивой.



По словам президента Российской Федерации, с этим мнение согласны власти во многих государствах по всему миру. Особенно остро этот вопрос встал после того, как правительство Соединённых Штатов начало использовать ограничения на расчёты в долларах, как своего рода оружие в “сфере политической конкуренции”, подчеркнул Владимир Путин.





Российский президент указал на то, что это является стратегической ошибкой американских партнёров, так как их действия ведут к подрыву доверия к доллару как резервной валюте. В ином случае ни одно государство не стало бы рассматривать другие варианты, отмечает лидер российского государства.



По словам Владимира Путина, в настоящее время трудно найти в мире другую резервную валюту, кроме доллара США, однако юань постепенно “приобретает такие качества”.



Глава РФ утверждает, что, возможно, этот процесс будет ускорен, так как юань уже входит в пул Международного валютного фонда. Лидер РФ подчеркнул, что перед российской стороной стоит задача свести риски к минимуму, поскольку в последние годы государству приходиться сталкиваться с многочисленными санкциями.





В прошлом месяце от руководитель ВТБ Андрей Костин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке дедолларизации, увеличив использование рубля в международных расчётах. Ранее банкир выступил с призывом о борьбе с долларом на мировом уровне. Андрей Костин предложил осуществить перевод в другую валюту всех расчётов с другими государствами.