ИА «Ореанда-Новости». Михаил Бабич был назначен новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь, а также спецпредставителем российского лидера по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.



Владимиром Путиным была выражена надежда на то, что Бабичу удастся оказать позитивное влияние на развитие отношений между российской и белорусской сторонами. Ранее Бабич занимал должность полномочного представителя российского лидера в Приволжском федеральном округе.



Владимиром Путиным была выражена надежда на то, что Бабичу удастся оказать позитивное влияние на развитие отношений между российской и белорусской сторонами. Ранее Бабич занимал должность полномочного представителя российского лидера в Приволжском федеральном округе.

Также лидером Российской Федерации был освобождён от должности посла в Республике Беларусь Александр Суриков, который бессменно руководил российским представительством на территории Минска на протяжении двенадцати лет.





Встреча главы российского государства Владимира Путина с Михаилом Бабичем прошла в резиденции Путина в Ново-Огарёво. Лидером Российской Федерации была отмечена важность взаимодействия “с главным союзником и партнёром” страны — Республикой Беларусь. По словам Владимира Путина, для российской стороны направление работы Белоруссии имеет огромное значение, так как два государства объединены не только общей границей, но и особыми отношениями, “историческими, этническими, языковыми и экономическими”.





Кроме того, Путин отметил членство белорусской стороны в Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности.



Он подчеркнул, что белорусская и российская стороны строят вместе “совершенно особый формат — Союзное государство”, поэтому спектр направлений для совместных действий очень широк.





Также российским лидером было отмечено, что он рассчитывает на обширный опыт посла в работе в государственной сфере.



Владимир Путин указал на то, что планирует проводить регулярные встречи с Бабичем и получать от него доклады по ходу работы в республике.





Михаил Бабич поблагодарил главу Российской Федерации за оказанное доверие и пообещал на деле реализовать все договорённости, которые были достигнуты сторонами.



Им было отмечено, что полномочия торгово-экономического спецпредставителя позволят проводить более эффективноую работу с коллегами из Республики Беларусь.











