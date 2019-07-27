ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе C-Explorer 3 на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 «Сёмга» почтить память погибших моряков.

Погружение на 50-метровую глубину, как предполагается, продлится около часа. В присутствии главы государства один из водолазов установит памятную табличку на месте гибели субмарины. После этого будет приглушён свет и присутствующие почтят память погибших подводников минутой молчания.

Перед началом погружения глава экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал Путину, министру обороны России Сергею Шойгу и главнокомандующему Военно-морского флота Николаю Евменову о борьбе советских подводников против немецко-фашистских захватчиков на Балтийском море и о героической гибели подлодки Щ-308.