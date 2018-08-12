ИА «Ореанда-Новости». Идёт процесс урегулирования правового статуса Каспийского моря на V Каспийском саммите. По словам Владимира Путина, решение этого вопроса создаёт условия для тесной кооперации и сотрудничества.

Ранее Президент давал комментарии о том, что объём торговли с прикаспийскими государствами меньше чем за полгода вырос на 10%, а также выступал с инициативой подготовки программы совместных проектов, направленных на развитие туризма на Каспии. Поднималась тема о заключении соглашения о доверии по военной деятельности на море.

Теперь же открыт вопрос правового статуса Каспийского моря. Его решение создаст условия для вывода сотрудничества между странами на партнёрский уровень и развития тесной кооперации.

Конвенция о статусе Каспия, которая готовилась около 20 лет, чётко обозначит разграничения, принципы взаимодействия стран-участников и подчеркнёт важность исключительно мирного использования, а также неприсутствия военных сил внерегиональных держав на море.

Помимо правил коллективного пользования, обсуждалась и коллективная борьба с преступностью и терроризмом. Владимир Путин считает особенно важным наладить взаимодействие спецслужб и пограничных ведомств.

Помимо соглашения о сотрудничестве в сфере ЧС, Президент предлагает разработать документ, который регламентировал бы взаимодействие в пресечении наркотрафика на Каспии. На самом саммите было подготовлено к подписанию межправсоглашение о предотвращении инцидентов на Каспии. Цель этого соглашения – укрепление системы мер доверия. Путин предложил регулярно консультироваться по линии ВМФ и организовывать встречи между командующими флотами.

Подчёркивалась важность развития партнёрских связей по военно-морской линии. Организовывать взаимные встречи и развивать совместное участие в таких мероприятиях, как, например, Кубок моря (часть Армейских международных игр).

Подписание сбалансированных международных договоров и принятие ответственности за судьбу Каспийского моря – важный шаг на пути сотрудничества региональных стран и укреплению межгосударственных связей.