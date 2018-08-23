ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов, который посетит Российскую Федерацию 23-25 августа, планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективы развития двустороннего сотрудничества.



Об этом средствам массовой информации сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.



Об этом средствам массовой информации сообщила пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.

Она отметила, что в ходе переговоров лидерами государств в преддверии годовщины признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии будут подведены итоги десятилетнего периода и обозначены дальнейшие пути развития интеграционных процессов.





Представители администрации президента Южной Осетии уточнили, что переговоры состоятся в пятницу, 24 августа.



Анатолий Бибилов прибудет на территорию Российской Федерации в сопровождении главы правительства Эрика Пухаева, руководителя администрации президента Игоря Козаева и главы Министерства финансов Азы Хабаловой.





День признания Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия отмечается 26 августа последние десять лет. Этот день считается одним из главных государственных праздников в республиках. 17 сентября 2008 года российским и югоосетинским лидерами был подписан исторический Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ставший основой для подписания более восьмидесяти соглашений, в том числе в сфере безопасности. Три года назад Российская Федерация и Республика Южная Осетия подписали Договор о союзничестве и интеграции.





Напомним, этому предшествовала попытка грузинских властей захватить Южную Осетию. Грузинской стороной был обстрелян Цхинвал в ночь на восьмое августа 2008 года. Власти российского государства вступились за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовала Грузия. Властями республики была начата “операция по принуждению к миру”, которая продлилась до 14 августа. В результате грузинской стороной был подписан, наряду с Российской Федерацией, Южной Осетией и Абхазией, план мирного урегулирования конфликта. В итоге российскими властями официально была признана независимость государств Абхазии и Южной Осетии.