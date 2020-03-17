17.03.2020, 13:12
Путин высказал своё мнение насчёт оппозиции
ИА «Ореанда-Новости». Журналист Андрей Ванденко задал вопрос действующему президенту РФ о правах и месте оппозиционных партий.
По словам журналиста, большинство депутатов из оппозиции стала «ручной», «живет на даче управления делами президента, ездит на BMW с мигалкой», он спросил у Владимира Путина, как он к этому относится и как он может объяснить такое явление.
Президент ответил, что государству необходимо обеспечивать всех конкурентов одинаковыми условиями для честной политической борьбы. Также он отмечает, что в России около 50 официально зарегистрированных партий.
По словам журналиста, большинство депутатов из оппозиции стала «ручной», «живет на даче управления делами президента, ездит на BMW с мигалкой», он спросил у Владимира Путина, как он к этому относится и как он может объяснить такое явление.
Президент ответил, что государству необходимо обеспечивать всех конкурентов одинаковыми условиями для честной политической борьбы. Также он отмечает, что в России около 50 официально зарегистрированных партий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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