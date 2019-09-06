ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности на Восточном экономическом форуме во Владивостоке отметил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо учитывать возможности Интернета как средства пропаганды наркотиков, однако при этом политик заявил, что он не уверен в необходимости создания «киберполиции».

«Не знаю, нужна ли «киберполиция». МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я Колокольцеву (главе МВД Владимиру Колокольцеву. – Ред.) обязательно об этом скажу», – сказал глава государства.

Инициатива создания «кибердружин» – общественных организаций, помогающим правоохранительным органам выявлять запрещённую информацию в Сети, – была выдвинута осенью 2018 года депутатами Государственной думы из фракции «Единой России».