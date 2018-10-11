ИА «Ореанда-Новости». Лидером Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан федеральный закон, который предусматривает запрет въезда на территорию российского государства для иностранных граждан, если компетентный орган РФ вынес решение о замораживании их средств или имущества в рамках законодательства о противодействии финансированию терроризма.



Данный документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.



Данный документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 26 “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. Отметим, данной статьёй предусматривается возможность вынесения решения запретить въезд иностранному гражданину или лицу без гражданства в Российскую Федерацию.





Согласно закону, въезд на территорию российского государства будет запрщён иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае, если он принимает участие в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.





Также не получить разрешение на въезд можно в случае принятия межведомственным координационным органом, который осуществляет функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества этого лица либо при наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом этого лица до отмены соответствующего решения.





Государственная дума данный закон приняла 27 сентября. Третьего числа текущего месяца его одобрил Совет Федерации.





Ранее президентом Российской Федерации был подписан закон об отмене госпошлин при сделках с жильем в аварийных домах.



Напомним, до настоящего момента от уплаты государственной пошлины освобождались только несовершеннолетние и ограниченно дееспособные граждане РФ. Согласно новому закону, который был подписан российским лидером Владимиром Путиным, эта льгота распространяется на всех физических лиц, обладающих недвижимостью в аварийных или подлежащих сносу жилых зданиях, а также на все виды их сделок, которые связаны с его отчуждением в таких домах.





