ИА «Ореанда-Новости». В интервью телеканалу «Россия-1» Путин признался, что не пойдёт на принятия изменений в государственной системе, которые могут как-то навредить стране, идут в разрез с приемлемыми условиями для России, ради увеличения срока своего правления. Кроме того, он отметил, что необходимо ограничить количество сроков, на которое может избираться президент, чтобы обеспечить сменяемость власти. Сменяемость власти, по мнению политика, необходимое условия для нормального функционирования государства, позволяющее стране развиваться.

Президент РФ Владимир Путин в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной» отметил необходимость принятия поправки к Конституции по ограничению по количества возможных президентских сроков. Такая мера должна обеспечить сменяемость власти. Зачастую именно свежий, отличный взгляд на проблемы, помогает решить их.



Этот разговор зашёл из-за предложений отменить ограничение на количество сроков, на которые может быть избран президент. Путин добавил, что ничего удивительного в предложении нет, так как во многих странах подобная система действует. Например, в США.

Кроме того, президент отметил, что госсистема, которая не приемлема для страны, создаваться ради продления его полномочий не будет.