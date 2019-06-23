ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к диалогу с США, однако американцы должны самостоятельно определиться, нуждаются ли они в развитии отношений с Москвой либо нет.

«…Нужен диалог – пожалуйста, мы готовы. Не нужен – мы подождем, пока они созреют», – сказал Путин в эфире одного из телеканалов.

Во время прямой линии, которая была проведена 20 июня, президент отметил, что диалог с американской администрацией будет непростым. Это объясняется ограничениями со стороны властных институтов США, а также началом президентской гонки. Путин указал на определённое давление на президента США Дональда Трампа со стороны американской политической системы, подчеркнув при этом, тем не менее, что здесь «многое зависит от политической воли» лидера.