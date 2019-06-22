ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин заявил в телеэфире, что Россия не намерена «спускать российский флаг» на Курильских островах, на которые претендует Япония.

Российский лидер отметил, что у Москвы есть развёрнутые программы по развитию дальневосточных регионов, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Президент напомнил, в частности, что недавно там начал работу новый аэропорт.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Южная группа островов, в которую входят Кунашир, Шикатан, Итуруп и гряды Хабомаи, является предметом спора между двумя странами. Официальный Токио неоднократно заявлял претензии на них, называя данные острова своими «северными территориями». Российская сторона последовательно отклоняет претензии Японии.