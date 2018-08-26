ИА «Ореанда-Новости». В 1989 году вспыхнул осетино-грузинский конфликт, достигнувший своего апогея в апреле 2008 года, когда Цхинвал находился под массированным обстрелом и бомбёжками, переживал огромные человеческие потери и наблюдал, как город обращается в руины. Россия встала на защиту жителей республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, находившихся в регионе с 1992 года.

Пусть за минувшее десятилетие республика не смогла полностью восстановиться и справиться со всеми последствиями, но люди больше не боятся и очень благодарны за помощь России.

Признание Россией государственного суверенитета республики 26 августа 2008 года открыло перед ней "широкие перспективы для самостоятельного развития".

Президент России с удовольствием отметил успехи Южной Осетии в построении государственности и в других отраслях национального развития. Владимир Путин заявил, что продолжит помогать стране, в том числе и в вопросах национальной безопасности. Он всегда желал Южной Осетии мира и процветания.

24 августа состоялась встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова. Встреча носила деловой характер, несмотря на то что была приурочена к праздничной дате и проходила в очень тёплой и дружественной обстановке. По её итогам уже прорабатываются поручения, которые призваны ещё больше повысить качество жизни в Южной Осетии, некоторые затрагивают и внешнеполитические вопросы. В планах увеличить товарооборот между странами. Бибилов заявил: "У нас есть договоренность с Россельхознадзором о совместном мониторинге продукции, которая производится на территории Южной Осетии. Уже есть разрешение Россельхознадзора поставлять продукцию югоосетинских сельхозпроизводителей, уже начали поставку продукции в Ростов".

Бибилов заявил, что Россия по-прежнему выступает гарантом безопасности республики, является тем самым сдерживающим фактором. Он также отметил, что Грузии пришлось смириться, что Абхазия и Южная Осетия потеряны для неё, также что он не собирается отказываться от национальной идеи - вхождение в состав России. Президент признался, что для него это стимул жизни и цель, которой, он хотел бы, чтобы достиг народ Южной Осетии, и что он бы хотел видеть Осетию в составе РФ.