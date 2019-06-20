ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин признал, что гражданам России стало тяжелее жить. Это, по его мнению, объясняется тем, что несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками, которые связаны не только с антироссийскими санкциями, но и положением на рынке энергоносителей, металлов и в некоторых других сферах.

Глава государства заявил, что данную проблему можно преодолеть в первую очередь за счёт увеличения производительности труда.

Наиболее глубокий спад, сказал президент, наблюдался в 2016 году, а теперь уровень доходов населения постепенно восстанавливается. Путин подчеркнул, что с начала 2019 года была повышена зарплата 44 миллионов человек. Ещё 3,7 миллиона россиян выиграли от увеличения минимального размера оплаты труда. Сейчас средняя зарплата в стране составляет 45 тысяч рублей, сказал российский лидер, попросив тех, кто не получает таких доходов, «не сердиться на него», поскольку это усреднённый показатель.