ИА «Ореанда-Новости». Новый экспериментальный проект по электронным медкартам работников запустят в нескольких регионах страны. Такие карты будут доступны не только врачам, но и руководству и Фонду социального страхования (ФСС). Об этом сообщил заместитель руководителя ФСС Сергей Алещенко на круглом столе, который состоялся в пятницу в волгоградском реабилитационном центре.

В скорем времени планируется запустить проект в реализацию. Первоначально новая система будет распространена на наиболее опасные и травмирующие отрасли, такие как транспорт, промышленность, добыча полезных ископаемых.

Эксперимент будет проводиться в двух регионах Российской Федерации, и ещё несколько рассматриваются в качестве возможных участников.