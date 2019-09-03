ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной, сообщила, что стороны могут применять новый порядок работы с соответствующими уголовными делами.

Указывается, что процесс обмена затруднён вследствие того, что не достигнута договорённость о юридических основаниях освобождения и передачи заключенных. В соответствии с новой схемой осуждённые будут возвращены на родину после президентских указов о помиловании, а те лица, в отношении которых ведётся следствие, будут переданы с копиями их уголовных дел, а за вменяемые преступления их осудят заочно.

Обмен заключенными запланирован в формате «35 на 35». Речь идёт в том числе о задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе украинских военных моряках, а также о похищенных сотрудниками Службы безопасности Украины Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефёдове.