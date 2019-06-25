ИА «Ореанда-Новости». Решение областного суда из Архангельска по поводу проведения референдума отменено Верховным судом. В Архангельске обязались зарегистрировать группу для проведения референдума о строительстве мусорного полигона. Активисты утверждают, что инициативная группа уже направила кассационную жалобу.

Напомним, что осенью прошлого года было объявлено о строительстве в Архангельской области «экотехнопарка». Ежегодно туда должны свозить по несколько тысяч тон переработанного мусора.