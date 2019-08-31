ИА "Ореанда-Новости" Владимир Бортко направил в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры.

Об этом стало известно 31 августа в субботу.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Кандидатов было четверо: самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и снявшийся с выборов кандидат от КПРФ Владимир Бортко.

В партии назвали решение режиссёра о снятии с выборов ошибочным.

Владимир Бортко – советский и российский режиссёр театра и кино. За ленту «Собачье сердце» в 1988 году он был удостоен государственной премии РСФСР.