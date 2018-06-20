ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

В настоящее время полицейское ведомство анализирует существующее законодательство и если потребуется, будет готово внести на рассмотрение необходимые изменения процедуры получения гражданства Российской Федерации в сторону её упрощения.

Сегодня этот вопрос стоит довольно остро в нашей стране из-за желания многих соотечественников, проживающих в других государствах, получить российское гражданство. Поэтому и назрела необходимость в изменении миграционных механизмов. По мнению Игоря Зубова, перед министерством стоит задача сделать указанную процедуру понятной и исполнимой для людей, которые покидают свои дома вынужденно. В первую очередь это касается украинских переселенцев.

Кстати, на недавней «Прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным семьи, перебравшиеся из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию, рассказали президенту о проблемах получения российского гражданства. И он отметил необходимость упрощения данной процедуры. Такой же позиции придерживается и Государственная дума. Об этом рассказал в своем комментарии руководитель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. По мнению депутата, беженцы должны иметь право на особые условия получения гражданства.

Чтобы существующие механизмы были эффективными, по признанию Игоря Зубова, потребуется глубокий их анализ. Ввиду этого МВД России не собирается ограничиваться решением вопроса только по украинским беженцам. В ведомстве считают, что необходимо модернизировать процесс получения гражданства всеми соотечественниками, желающими вернуться в Россию.

Напомним, что соответствующие поручения президент дал министру МВД Владимиру Колокольцеву. В свою очередь Игорь Зубов заверил, что в ближайшее время предложения будут представлены.