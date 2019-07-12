ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство Reutres сообщило, что в администрации США принято решение пока воздержаться от введения санкций против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Холодные головы возобладали. Мы считали, что это необязательно принесет пользу», – цитируют журналисты агентство слова одного из источников. Отмечается, что он не располагает точными сведениями о причинах отказа Белого дома от данных намерений. При этом сотрудники Reuters полагают, что данное решение может свидетельствовать о том, что США готовы к поиску дипломатического решения проблемы, связанной с иранской ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций против Ирана 24 июня. Он заявил, что ограничения коснутся прежде всего против руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Санкции введены также в отношении восьми военачальников Корпуса стражей исламской революции, в том числе генерала, который 20 июня отдал приказ об уничтожении американского разведывательного дрона.