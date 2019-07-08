ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимума с момента вступления в должность.

44 % американцев заявили, что они одобряют деятельность президента. Противоположное мнение высказали более половины респондентов – 53 %, и тем не менее это рекорд. Ранее при проведении аналогичных исследований общественного мнения положительно отзывались о работе Трампа не более 42 % опрошенных (данный показатель был зафиксирован в апреле 2017 года).

Отмечается, что. Её одобрили 51 % участников исследования при 42 % относящихся к ней негативно. В отношении же внешней политики показатели заметно хуже: 40 % граждан признали её эффективной, 55 % – неэффективной. Не менее 37 % считают, что конгрессменам следует начать процедуру импичмента Трампа, противников же такого исхода насчитывается 59 %.