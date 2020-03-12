12.03.2020, 21:17
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой
ИА «Ореанда-Новости». Российский реестр недвижимости засекретил информацию об имуществе Валентины Терешковой, депутата Государственной Думы Российской Федерации, которая является инициатором внесения правок в Конституцию об аннулировании президентских сроков.
В соответствии со свежей выпиской Росреестра, данные о Терешковой как о владельце, полностью отсутствуют. Издание газеты «Собеседник» напоминает, что по декларации Валентина Терешкова имеет три квартиры и дом площадью примерно в 700 квадратных метров. Одна из квартир, стоимостью в 200 млн рублей, находится на Гранатном переулке в Москве.
В соответствии со свежей выпиской Росреестра, данные о Терешковой как о владельце, полностью отсутствуют. Издание газеты «Собеседник» напоминает, что по декларации Валентина Терешкова имеет три квартиры и дом площадью примерно в 700 квадратных метров. Одна из квартир, стоимостью в 200 млн рублей, находится на Гранатном переулке в Москве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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